За неучтенные отходы экологи оштрафовали «Электронефтегаз» на 200 тыс. рублей

В ходе административного расследования в отношении ООО «Электронефтегаз» установлено, что организация не произвела учет 215 тонн строительных отходов, образовавшихся в результате капремонта 48 объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Специалисты Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ запросили у предприятия соответствующие документы — журнал учета движения и договоры на размещение отходов. Данное требование организацией исполнено не было. Подрядные работы организаций выполнялись, а учет отходов не велся», — пояснили в министерстве.

В результате представителей ООО «Электронефтегаз» привлекли к административной ответственности по части 10 статьи 8.2 КоАП РФ и назначили штраф в размере 200 тыс. рублей. Не согласившись с этим решением, нарушитель решил обжаловать постановление в Альметьевском городском суде, однако суд поддержал предписание экологов.