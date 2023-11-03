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За несколько дней в Казани оштрафовали 467 нарушивших ПДД пешеходов
В Казани с 31 октября по 9 ноября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», сообщили в городской Госавтоинспекции.
«На сегодняшний день с начала мероприятия сотрудники Госавтоинспекции составили 467 административных материалов на пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте», – рассказала начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции по городу Казани майор полиции Алия Валиева.
Она напомнила, что сезонная погода на дороге диктует свои правила. Из-за плохой видимости в темное время суток вероятность попасть в ДТП растет, и самая уязвимая категория людей в таких условиях – это пожилые пешеходы.
Такие пешеходы получают наиболее тяжелые травмы, а иногда и не совместимые с жизнью. Часто можно услышать, что им далеко или тяжело переходить проезжую часть по подземному или надземному пешеходному переходу.
Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам следует пересекать дорогу исключительно в специально предназначенных для этого местах и только на зеленый сигнал светофора. И даже когда горит зеленый, следует убедиться, что машины остановились и готовы пропустить, и только после этого совершать переход.
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