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За несколько часов рейда на дорогах Казани автоинспекторы остановили 26 нарушителей ПДД
Накануне днем в Казани прошел совместный рейд Госавтоинспекции с участковыми уполномоченными полиции, сообщили в ведомстве.
Под пристальным вниманием сотрудников полиции были были грубые нарушители правил дорожного движения и лица, не оплатившие административные штрафы в сроки установленные законом.
За несколько часов рейда правоохранители остановили 26 нарушителей ПДД.
Среди основных нарушений оказались вождение в нетрезвом состоянии, управление авто без прав, управление технически неисправными и сильно затонированными машинами, игнорирование ремней безопасности.
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