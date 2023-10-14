За несколько часов рейда на дорогах Казани автоинспекторы остановили 26 нарушителей ПДД

Накануне днем в Казани прошел совместный рейд Госавтоинспекции с участковыми уполномоченными полиции, сообщили в ведомстве.

Под пристальным вниманием сотрудников полиции были были грубые нарушители правил дорожного движения и лица, не оплатившие административные штрафы в сроки установленные законом.

За несколько часов рейда правоохранители остановили 26 нарушителей ПДД.

Среди основных нарушений оказались вождение в нетрезвом состоянии, управление авто без прав, управление технически неисправными и сильно затонированными машинами, игнорирование ремней безопасности.