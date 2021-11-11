За нерабочую неделю количество отходов в западной зоне РТ выросло до 18 тыс. тонн

За время нерабочей недели, введенной в стране по указу Президента РФ Владимира Путина, в западной зоне Татарстана было отстортировано 1,8 тыс. тонн отходов. Бесперебойный вывоз ТКО был организован УК «ПЖКХ», сообщает пресс-служба организации.

«На мусоросортировочную станцию МПС-1 за указанный период отправлено 2,8 тыс. тонн отходов. Из них отсортировано более 1,8 тыс. тонн по 17 фракциям: картон, ПЭТ-бутылки, полиэтилен, стекло, бумага, металл и другие. Ежедневно на объект заезжает более 250 мусоровозов. В период нерабочей недели объем отходов, направленных на сортировку, увеличился на 200 тонн по сравнению с обычными днями», — сказано в сообщении.

Кроме сортировочной станции, отходы из Казани вывозят и на полигон ТКО «Химический». За период нерабочей недели объект принял 2,5 тыс. мусоровозов, объем отходов составил 15,5 тыс. тонн.

По словам специалистов УК «ПЖКХ», в осенний период количество отходов увеличивается в несколько раз, так как жители пригородных поселков Константиновка, Салмачи, Вознесенское, Сухая Река и других занимаются уборкой придомовых территорий. В результате контейнерные площадки ТКО заваливают прочими отходами. Региональный оператор напоминает жителям республики о том, что евроконтейнеры предназначены только для накопления ТКО. В них нельзя складировать строительные отходы, растительные остатки, ветки, автомобильные шины и другие отходы.