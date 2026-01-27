За неприличный жест НХЛ может наказать форварда «Торонто»

Фото: "Торонто Мейпл Лифс"

Национальная хоккейная лига планирует рассмотреть ситуацию, связанную с неприличным жестом, который форвард «Торонто» Вильям Нюландер показал во время матча с «Колорадо», находясь в ложе для неиграющих хоккеистов. Эту информацию у себя в соцсетях разместил журналист Марк Мастерс.

Северо-американская лига может наказать игрока, даже несмотря на то, что тот принес свои извинения за произошедшее после матча.

Встреча между «Торонто» и «Колорадо» завершилась в пользу «лавин» со счетом 4:1.

В сезоне-2025/26 на счету Нюландера 17 шайб и 31 результативная передача в 37 матчах. Со старта чемпионата 29-летний швед пропустил порядка 15 матчей по причине различных травм.

По итогам 52 матчей «Торонто» идет на 11 месте с 57 очками в турнирной таблице НХЛ на «Востоке». «Колорадо» возглавляет турнирное положение на «Западе» после 50 игр с 79 очками.