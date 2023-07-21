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Происшествия 21 июля 2023 12:40

За неоплаченные штрафы на 183 тысячи рублей у казанца арестовали MINI Cooper

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У 37-летнего жителя Казани арестовали иномарку за неоплаченные штрафы ГИБДД, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина накопил штрафов на 183 тысячи рублей. Добровольно их оплачивать не стал, вследствие чего попался органам принудительного исполнения во время совместного рейда с Госавтоинспекцией.

Приставы предложили мужчине оплатить штрафы на месте, но он отказался. В результате был арестован и отправлен на спецстоянку его MINI Cooper. Забрать иномарку владелец авто сможет только после оплаты долга.

Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ

#долги по штрафам
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