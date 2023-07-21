Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За неоплаченные штрафы на 183 тысячи рублей у казанца арестовали MINI Cooper
У 37-летнего жителя Казани арестовали иномарку за неоплаченные штрафы ГИБДД, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Мужчина накопил штрафов на 183 тысячи рублей. Добровольно их оплачивать не стал, вследствие чего попался органам принудительного исполнения во время совместного рейда с Госавтоинспекцией.
Приставы предложили мужчине оплатить штрафы на месте, но он отказался. В результате был арестован и отправлен на спецстоянку его MINI Cooper. Забрать иномарку владелец авто сможет только после оплаты долга.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа