ИП из Татарстана лишили 100 млн рублей из-за некачественной обработки лесов от шелкопряда

Число недобросовестных поставщиков, которые не выполняют свои обязательства по госконтрактам, увеличилось в этом году в Татарстане. Так, один из них не выполнил в полной мере обязательства перед Минлесхозом РТ по проведению обработок деревьев в лесах региона от непарного шелкопряда. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов на брифинге в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Было рассмотрено обращение Министерства лесного хозяйства РТ о включении сведений в отношении ИП Ивановой в Реестр недобросовестных поставщиков. В феврале 2023 года между сторонами был заключен контракт на оказание услуг по проведению мероприятий по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда в лесных насаждениях на территории Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского, Черемшанского лесничеств», – рассказал он.

Сумма контракта составила около 100 млн рублей. В числе условий исполнения обязательств было прописано требование, что эффективность проведенных мероприятий должна составлять не менее 75% погибших особей вредителя.

«Заказчиком при приемке услуг было выявлено, что не достигнута биологическая эффективность. В Мензелинском, Черемшанском и Нурлатском лесничествах средняя эффективность проведенных мероприятий составила 22%, в Аксубаевском – 13%, в Алькеевском – 69%, в Азнакаевском – 36%, в Билярском – 63%», – отметил Яфизов.

Специалисты УФАС по РТ установили, что фактически обработка проводилась в дневное время суток, хотя по условиям должна была проводиться в ранние утренние или вечерние часы. Также индивидуальный предприниматель Иванова не проконтролировала надлежащее исполнение работ привеченными субподрядчиками.

«При этом предприниматель с Министерства лесного хозяйства РТ требовала деньги», – подчеркнул Алмаз Яфизов.

Предприниматель не согласилась с решением УФАС по РТ о включении ее в Реестр недобросовестных поставщиков и обратилась в суд, но его проиграла.

«В ходе рассмотрения жалобы выяснилось, что на Минлесхоз РТ было оказано давление, чтобы деньги были выплачены. Но в конечном счете они остались в бюджете», – добавил представитель антимонопольного ведомства.

Сведения в отношении ИП включены в Реестр недобросовестных поставщиков на два года.