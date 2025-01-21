За неделю жители Казани сдали на переработку более 1,5 тыс. елок

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана акция «Елки-палки» по сбору и переработке хвойных деревьев стартовала 13 января. Во всех районах города открыты 14 пунктов приема деревьев, которые работают круглосуточно. За первую неделю на площадки принесли примерно 1,5 тыс. деревьев, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Одну из популярных точек, расположенную на улице Разведчика Ахмерова, посетил глава города Ильсур Метшин. Он ознакомился с ходом проведения акции и пообщался с волонтерами.

«Наша мечта, конечно, чтобы все мы перешли к искусственным елкам и не рубили деревья даже ради одного из самых любимых праздников, который все ждут. Мы большую работу проводим в части твердых бытовых отходов, количество которых растет: после тысячелетия Казани, в 2005 году, вывозилось 600 тонн мусора, сегодня у нас от 1600 до 2000 тонн ежедневно. И к этому у нас прибавляются еще природные елки, конечно, это дополнительная нагрузка. Пусть они растут, очищают воздух и составляют зеленый каркас города», — поделился наблюдениями и ожиданиями Ильсур Метшин.

Фото: kzn.ru

В связи с этим мэр Казани поддержал использование искусственных елок, которые «пахнут как настоящие» и могут использоваться много лет, а также предложил проводить перед Новым годом акции, направленные на сохранение деревьев.

Каждый из пунктов огорожен небольшим забором, на котором повешена табличка с описанием и правилами акции. Здесь же размещен QR-код, с помощью которого можно воспользоваться Telegram-ботом. Самые популярные локации находятся на улице Чехова, возле одного из торговых центров (пр. Победы, 141), а также там, где велась продажа елок, сосен и пихт.

Принесенные казанцами деревья отправляют в пункт приема вторсырья «Точка сбора» от УК «ПЖКХ» на улице Васильченко. Там их измельчают и хранят в контейнерах для дальнейшего использования. Часть щепы пойдут на мульчирование почвы и обсыпку дорожек, другую раздадут желающим, чтобы они использовали ее, например, для удобрения почвы.

Фото: kzn.ru

В качестве эксперимента часть щепы закомпостируют, а затем удобрят ею грядки общественного огорода в парке имени Урицкого — именно там находится компостер от проекта «ВерниВгрунт». При успехе эксперимент повторят в следующем году, отметил один из организаторов акции — координатор проекта «Чистые игры» в РТ Максим Антонов.

К акции присоединились около 25 волонтеров, за каждым из них закреплены пункты сбора. Периодически добровольцы посещают площадки, осматривают деревья, при необходимости очищают их от украшений и упаковки, а также оценивают ситуацию на наличие проблем.

Акция организована мэрией Казани и УК «ПЖКХ» совместно с проектом «Чистые игры — Татарстан». Адреса пунктов сбора размещены на сайте городской администрации.