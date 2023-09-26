За неделю заболеваемость ОРВИ в Татарстане выросла почти на треть

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители Татарстана все чаще заражаются ОРВИ и коронавирусом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В республике продолжается сезонный подъем острых вирусных респираторных инфекций, в том числе и новой коронавирусной инфекции. За 38-ю неделю зарегистрировано 113 случаев заражения, что на 24 случая, или на 27% выше прошлой недели», – отметили в ведомстве.

Фото: «Татар-информ»

В Роспотребнадзоре республики уверены, что количество заражений продолжает увеличиваться из-за формирования новых коллективов: взрослые выходят на работу из отпусков, дети возвращаются в школы и детсады.

«Процент госпитализированных за неделю – 45%, что ниже прошлой недели на 8,8%», – добавили в пресс-службе ведомства.

К тому же, в 94% случаев коронавирус протекает по типу ОРВИ или бессимптомно.

Всего за 2023 год выявлено 13 874 случаев новой коронавирусной инфекции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ниже в 8,3 раза.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана «Татар-информу» рассказали, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике остается стабильной. В республике продолжает работать 11 временных инфекционных госпиталей. Всего развернуто 327 ковидных коек, из них 317 – занято.

По данным Роспотребнадзора, в структуре ОРВИ преобладают риновирусы и парагрипп. А вот случаи гриппа единичные – всего было четыре заражения. В ведомстве подчеркнули, что ситуация ожидаемая, управляемая и характерная для данного периода времени.

Фото: © «Татар-информ»

«Напоминаем о мерах профилактики, таких как фильтры в коллективах, частое мытье рук, использование антисептиков, применение масок в общественных местах, особенно если в окружении есть лица с симптомами ОРВИ. И настоятельно рекомендуем сделать прививку против гриппа», – заключили в Роспотребнадзоре.