Общество 13 января 2026 17:43

За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Татарстане снизилась на четверть

В Республике Татарстан сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора РТ, на второй неделе 2026 года зарегистрировано 12 698 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже эпидемического порога на 23,7%.

В то же время отмечается снижение заболеваемости на 25,5%, что связано с низкой обращаемостью населения за медицинской помощью в праздничные дни и в период школьных каникул. За последнюю неделю доля гриппа в заболеваемости составляет 73,6%. Лабораторно подтверждены 450 случаев. Преобладает грипп А(H3N2).

Заболеваемость COVID-19 ниже уровня прошлой недели на 38%.

