За неделю заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла в два раза

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За неделю показатель заболеваемости COVID-19 в Татарстане вырос в два раза. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

По данным портала, с 26 августа по 1 сентября в республике выявили 364 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. С 19 по 25 августа число заболевших составило 190 человек.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю в России увеличился на 20,0%. Увеличение заболеваемости отмечено в 67 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.