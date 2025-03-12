news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 12 марта 2025 10:04

За неделю заболеваемость Covid-19 в Татарстане снизилась на 22,9%

Читайте нас в
Телеграм

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Республике Татарстан с 3 по 9 марта сохраняется на уровне предыдущей недели и остается ниже эпидемического порога на 7,4%.

Среди заболевших преобладают случаи, вызванные вирусами гриппа. В то же время среди негриппозных инфекций лидируют РС-вирусы и риновирусы , которые часто становятся причиной сезонных простуд.

Зарегистрировано 104 случая коронавируса за неделю — это на 22,9% меньше, чем неделей ранее. С начала эпидсезона учебный процесс был частично приостановлен в 177 классах 77 школ, одна школа закрывалась полностью. Однако на 10 марта все образовательные учреждения региона возобновили работу в штатном режиме.

Благодаря системе фильтров в школах с начала сезона 34 735 учащихся и 1 553 педагога с признаками ОРВИ были своевременно выявлены и не допущены до занятий. Это помогло минимизировать распространение инфекций.

В Роспотребнадзоре по Татарстану вновь напоминают о базовых мерах профилактики: необходимо регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности и гаджеты, избегать контактов с больными людьми и отказаться от самолечения при появлении симптомов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

11 марта 2025
Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

11 марта 2025