За неделю заболеваемость Covid-19 в Татарстане снизилась на 22,9%

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Республике Татарстан с 3 по 9 марта сохраняется на уровне предыдущей недели и остается ниже эпидемического порога на 7,4%.

Среди заболевших преобладают случаи, вызванные вирусами гриппа. В то же время среди негриппозных инфекций лидируют РС-вирусы и риновирусы , которые часто становятся причиной сезонных простуд.

Зарегистрировано 104 случая коронавируса за неделю — это на 22,9% меньше, чем неделей ранее. С начала эпидсезона учебный процесс был частично приостановлен в 177 классах 77 школ, одна школа закрывалась полностью. Однако на 10 марта все образовательные учреждения региона возобновили работу в штатном режиме.

Благодаря системе фильтров в школах с начала сезона 34 735 учащихся и 1 553 педагога с признаками ОРВИ были своевременно выявлены и не допущены до занятий. Это помогло минимизировать распространение инфекций.

В Роспотребнадзоре по Татарстану вновь напоминают о базовых мерах профилактики: необходимо регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности и гаджеты, избегать контактов с больными людьми и отказаться от самолечения при появлении симптомов.