«За неделю заболело столько же, сколько с начала сезона»: как грипп в РТ набирает обороты

На Татарстан полным ходом надвигается грипп

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Существует ли новая инфекция?

В социальных сетях все чаще распространяется информация о якобы циркуляции нового вируса. Авторы постов утверждают, что в стране будто бы обнаружили неизвестную доселе болезнь, которой болеют по несколько месяцев – кашель не проходит неделями.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос о неведомом заболевании, подчеркнул, что подтвердить эту информацию медики не могут.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина напомнила, что вирусы часто мутируют. Если раньше птичий и свиной грипп можно было встретить только среди животных, то сейчас им болеют и люди.

«Для всех заболеваний, которые сегодня существуют, есть диагностика. В оперативном порядке для них разрабатывают тесты. На сегодня чего-то особенного – циркуляции какой-то необычной инфекции – нет», – отметила Любовь Авдонина.

Самое главное, по ее словам, при первых симптомах любого заболевания обращаться к врачу и начинать лечение. Ни в коем случае не ходить на работу или в учебные заведения, заражая там других.

Любовь Авдонина: «На сегодня чего-то особенного – циркуляции какой-то необычной инфекции – нет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заражений гриппом стало в два раза больше

А из реально существующих инфекций – на Татарстан полным ходом надвигается грипп. За одну прошлую неделю заболело столько же человек, сколько с самого начала эпидемиологического сезона.

«На грипп за прошлую неделю приходится 81 случай. И случаи гриппа прирастают – это обычная ситуация в данный сезон. Для сравнения: на прошлой неделе было 38 случаев заражения», – отметила заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина.

Всего с начала эпидсезона в Татарстане зарегистрировано 160 случаев гриппа. В общей структуре ОРВИ грипп сейчас составляет одну четвертую.

«За аналогичный период прошлого года у нас было зарегистрировано всего 7 случаев гриппа. Доля гриппа в этот период составляла всего 1%. В этом году грипп у нас пришел несколько раньше», – отметила Любовь Авдонина.

В структуре заболеваемости на грипп А(H3N2), или гонконгский грипп, приходится 74 случая, на грипп B – 21 случай и грипп A(H1N1) – 7 случаев. Остальные 58 случаев – это нетипированный грипп, который определили по экспресс-тестированию, такой способ не дает точного штамма.

Для выработки иммунитета нужно как минимум 14 дней, поэтому чем раньше пройдет вакцинация, тем лучше Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Привиться еще не поздно?

Вакцинация против гриппа в республике продолжается.

«На сегодня у нас привито против гриппа 1 804 229 человек – это 74% от плана и 45% от населения», – отметила заместитель главного санитарного врача РТ.

В планах у ведомства было привить 60% жителей Татарстана – именно это количество защищенных от болезни позволяет сдержать взрывной рост заболеваемости.

По словам Любови Авдониной, в республике осталось еще 70 тысяч доз вакцины. Если ими удастся привить соответствующее число татарстанцев, это позволит избежать введения ограничительных мероприятий, например ранних каникул у детей.

Заместитель министра здравоохранения Владимир Жаворонков подчеркнул, что привиться еще не поздно. Он напомнил, что для выработки иммунитета нужно как минимум 14 дней, поэтому чем раньше пройдет вакцинация, тем лучше.

Владимир Жаворонков отметил, что в республике пациентов с Covid-19 лечат в одиннадцати инфекционных госпиталях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

600 человек за неделю подхватили Covid-19

С начала 2023 года зарегистрировано 17 199 случаев коронавирусной инфекции, это в 8,5 раза меньше, чем в прошлом году. За неделю Covid-19 заболели 600 человек, но эта цифра больше, чем на предыдущей неделе.

«Очередной подъем новой коронавирусной инфекции у нас начался с 35-й недели этого года. Продолжается он уже 10 недель. Пик прироста заболеваемости существенный был с 11 сентября по 9 октября. Тогда еженедельно мы регистрировали прирост в среднем на 38%. С 42-й недели темп несколько уменьшился, и на сегодня он не превышает и 4%», – отметила Любовь Авдонина.

Чаще всего татарстанцы болеют Covid-19 в легкой или бессимптомной форме, на тяжелые случаи приходится всего 3%. Больше всего заражений происходит «омикроном» и его разновидностями.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что в республике пациентов с Covid-19 лечат в одиннадцати инфекционных госпиталях. Два базовых госпиталя – это инфекционные больницы Казани и Набережных Челнов, остальные – это работающие отделения.

По словам замминистра, на данный момент в Татарстане свободно 8% коек и этого количества на сегодня достаточно. Однако пациенты с коронавирусом поступают стабильно.

Чаще всего татарстанцы болеют Covid-19 в легкой или бессимптомной форме, на тяжелые случаи приходится всего 3% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В больницу попадают менее 2% от заболевших»

В Татарстане за неделю зарегистрировали 16 019 случаев ОРВИ, в том числе и гриппа. Это больше, чем неделей ранее, на 10,5%.

«Госпитализируется менее 2% от заболевших. Это показатель того, что течение заболевания не является тяжелым. Две третьих, кого мы госпитализируем, это дети. Это обычная наша практика, когда мы детей с ОРВИ кладем в больницу, чтобы они получали максимальную помощь, были под наблюдением врача», – рассказал Владимир Жаворонков.