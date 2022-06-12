За неделю ВОЗ выявила 505 новых случаев оспы обезьян в неэндемичных странах

В странах, которые не являются эндемичными для оспы обезьян, за неделю число новых заражений увеличилось на 505 случаев. Всего ВОЗ зарегистрировала 1 285 заболевших, сообщает ТАСС.

«По состоянию на 8 июня из 28 стран в Всемирную организацию здравоохранения поступили сообщения о 1 285 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян и одном предполагаемом случае», — сказано в информационном бюллетене.

Также отмечается, что во время нынешней вспышки многие случаи нельзя описать классической клинической картиной, при которой характерны жар, увеличение лимфатических узлов, после чего появляется сыпь на лице и конечностях. Среди нетипичных симптомов — наличие небольшого числа пораженных участков кожи и появление поражений до того, как увеличились лимфатические узлы.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Великобритании — 321, Испании — 259, Португалии — 191.

ВОЗ расценивает риск распространения оспы обезьян в глобальном масштабе как «умеренный».

В эндемичных для вируса странах с начала 2022 года поступили сведения о 1 536 предположительно заразившихся, при этом лабораторно подтверждены только 59 случаев. Жертвами болезни стали 72 человека.