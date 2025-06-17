За неделю восемь жителей Татарстана отравились алкоголем

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С 6 по 12 июня в Татарстане зафиксировали 8 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Отмечается, что всего за отчетный период зарегистрировано 57 случаев острых отравлений химической этиологии. Химические отравления чаще встречались у мужчин (61%), реже у женщин (39%).

Чаще всего намеренно травятся ради наркотического состояния (83%), попытки самоубийства встречаются значительно реже (17%).

Большинство случайных отравлений связано с неправильным приемом лекарств (27%), употреблением алкоголя (35%), остальное распределяется между несчастными случаями (15%) и прочими причинами (23%).