Руc Тат
Общество 24 ноября 2025 15:14

За неделю восемь татарстанцев отравились алкоголем

С 17 по 23 ноября в Татарстане зафиксировали восемь случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за указанный период зарегистрировали 49 случаев острых отравлений химической этиологии. При этом химические отравления чаще встречались у мужчин (65,3%), реже у женщин (34,7%).

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений произошли из-за потребления алкоголя (44,4%). Другие инциденты связаны с ошибочным приемом лекарств (33,3%), непереносимостью или побочным действием (11%) и прочими причинами (11,3%).

