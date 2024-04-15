За неделю в троллейбусах и трамваях Казани поймали более 170 «зайцев»

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Контрольно-ревизионный отдел «Метроэлектротранса» за неделю провел более 800 проверок по оплате проезда на трамвайных и троллейбусных маршрутах, где действует бескондукторная система, и поймал более 170 безбилетников. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

«Контроль проводился с помощью ревизорского терминала. Все „зайцы“ оплатили проезд и продолжили свой путь на электротранспорте», — сказано в сообщении.

Специалисты напомнили, что оплату нужно производить в течение одной остановки в соответствии с действующими тарифом. Проездной нужно прикладывать даже в случае, если он безлимитный или социальный.

«Благодаря оплаченным поездкам мы можем развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и совершенствовать пассажирские сервисы», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.