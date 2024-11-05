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За неделю в трамваях и троллейбусах Казани выявили почти 600 зайцев
За прошедшую неделю в Казани проверено 1538 трамваев и троллейбусов. В результате выявлено 584 безбилетника, которые предпочли покинуть транспорт, а не оплатить проезд. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».
В общественном транспорте, в котором проходили проверки, находились в общей сложности 64 343 пассажира. То есть доля безбилетников среди них составила 0,9%.
«Метроэлектротранс» напомнил, что при отказе от оплаты проезда контролер вправе высадить нарушителя на ближайшей остановке либо вызвать сотрудников правоохранительных органов.
Средства, которые поступают от оплаты проезда, направляются на финансирование работы общественного транспорта.
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