За неделю в трамваях и троллейбусах Казани выявили почти 600 зайцев

За прошедшую неделю в Казани проверено 1538 трамваев и троллейбусов. В результате выявлено 584 безбилетника, которые предпочли покинуть транспорт, а не оплатить проезд. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

В общественном транспорте, в котором проходили проверки, находились в общей сложности 64 343 пассажира. То есть доля безбилетников среди них составила 0,9%.

«Метроэлектротранс» напомнил, что при отказе от оплаты проезда контролер вправе высадить нарушителя на ближайшей остановке либо вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Средства, которые поступают от оплаты проезда, направляются на финансирование работы общественного транспорта.