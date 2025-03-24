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Происшествия 24 марта 2025 10:29

За неделю в Татарстане зарегистрировали 11 случаев отравления алкоголем

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С 14 по 20 марта в Татарстане зарегистрировали 11 случаев отравления алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«За отчетный период из 62 случаев острых отравлений химической этиологии зарегистрировано 11 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно», – заявили в ведомстве.

Санитарные врачи подчеркивают, что 68% случаев острых отравлений пришлось на мужчин, тогда как женщины составили 32%.

Что касается детского возраста, то на эту долю пришелся 21% всех отравлений, произошедших вследствие неправильного приема лекарств по невнимательности взрослых. Подростки стали жертвами отравлений в 3% случаев.

Среди преднамеренных отравлений за этот же период 60% были связаны с целью одурманивания, а 40% оказались попытками самоубийства.

Структура случайных отравлений выглядела следующим образом: 39% составили случаи ошибочного употребления, 47% – отравления с целью достижения состояния опьянения, оставшиеся 14% приходятся на другие виды отравлений.

#алкоголь #Роспотребнадзор
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