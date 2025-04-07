За неделю в Татарстане зафиксировано 7 случаев отравлений алкоголем

С 28 марта по 3 апреля в Татарстане зафиксировали 45 случаев острых отравлений химической этиологии, включая 7 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

По итогам анализа статистики отмечается, что мужчины составляют 56% от общего числа пострадавших, тогда как женщины – 44%. Доля детских отравлений составляет 27%, причем такие инциденты произошли преимущественно из-за невнимательности взрослых. Подростки пострадали в 7% случаев.

Что касается намеренных отравлений, 40% случаев связаны с желанием достичь состояния наркотического опьянения, тогда как 60% приходятся на попытки самоубийства.

Структура случайных отравлений выглядит следующим образом: 50% составляют ошибки в приеме веществ, 22% – отравления с целью достижения состояния алкогольного опьянения, остальные 28% – другие причины.