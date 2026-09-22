За неделю в Татарстане зафиксировали почти 10 тыс. случаев ОРВИ

За прошедшую неделю в Татарстане зафиксировано 9827 случаев ОРВИ, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

По информации ведомства, количество случаев на 20,2% меньше, чем в аналогичном периоде за прошлый год и на 14,9% ниже эпидемического порога. В основном, заболеваемость не связана с вирусом гриппа.

Для профилактики ОРВИ жителям республики рекомендуют избегать близкого контакта с заболевшими, регулярно мыть руки и сократить пребывание в общественных местах.