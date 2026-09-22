news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 22 сентября 2026 08:48

За неделю в Татарстане зафиксировали почти 10 тыс. случаев ОРВИ

Читайте нас в

За прошедшую неделю в Татарстане зафиксировано 9827 случаев ОРВИ, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

По информации ведомства, количество случаев на 20,2% меньше, чем в аналогичном периоде за прошлый год и на 14,9% ниже эпидемического порога. В основном, заболеваемость не связана с вирусом гриппа.

Для профилактики ОРВИ жителям республики рекомендуют избегать близкого контакта с заболевшими, регулярно мыть руки и сократить пребывание в общественных местах.

#управление роспотребнадзора по рт #грипп и орви
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
ООО «Газпром трансгаз Казань» запустило в MAX чат‑бот «Оплата за газ»

ООО «Газпром трансгаз Казань» запустило в MAX чат‑бот «Оплата за газ»

21 сентября 2026

Юсупов получил 51,77% голосов в Московском округе Татарстана

21 сентября 2026
Новости партнеров