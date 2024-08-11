За неделю в Татарстане выявлено два превышения ПДК по сероводороду в воздухе

За прошлую неделю в Татарстане было выявлено два превышения предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ. Всего же за это время автоматические станции контроля провели более 2,6 млн измерений, рассказали в Минэкологии РТ.

Станции показали превышения по сероводороду на проспекте Ильгама Шакирова в Казани, а также в Осиново Зеленодольского района. На остальных 15 станциях нарушений выявлено не было. С данными можно ознакомиться на Экологической карте республики.

«Также в рамках рассмотрения обращения граждан замеры в северной части Казани проводились и в ночное время суток. С помощью передвижной экологической лаборатории были отобраны пробы атмосферного воздуха по адресам: ул. Химиков, 3, ул. Лукина, 20, ул. Комсомольская, 1 и ул. Восстания, 58. По результатам исследования превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено», — добавили в пресс-службе ведомства.