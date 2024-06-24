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За неделю в Татарстане выдворили более 70 незаконных мигрантов
В период с 3 по 9 июня в Татарстане вынесено 71 решение об административном выдворении иностранных граждан, один человек депортирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По данным ведомства, всего за нарушение правил пребывания (проживания) в Татарстане привлекли к ответственности 522 граждан. За незаконное осуществление трудовой деятельности привлекли 56 человек.
Кроме того, в результате операции «Нелегал-2024» правоохранителями возбуждены семь уголовных дел за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан.
«Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено 71 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, один человек депортирован. Вынесено 100 представлений о закрытии въезда иностранным гражданам в Российскую Федерацию», – уточнили в пресс-службе ведомства.
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