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За неделю в Татарстане в два раза увеличилось число больных гриппом
В Татарстане все больше человек заражаются гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«На грипп за прошлую неделю приходится 81 случай. И случаи гриппа прирастают – это обычная ситуация в данный сезон», – отметила санитарный врач.
Для сравнения, на прошлой неделе было 38 случаев заражения.
Всего с начала эпидсезона 160 случаев гриппа среди жителей Татарстана.
В общей структуре ОРВИ грипп сейчас занимает 24%.
«За аналогичный период прошлого года у нас было зарегистрировано всего 7 случаев гриппа. Доля гриппа в этот период составляла всего 1%. В этом году грипп у нас пришел несколько раньше», – отметила Любовь Авдонина.
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