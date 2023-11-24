За неделю в Татарстане в два раза увеличилось число больных гриппом

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В Татарстане все больше человек заражаются гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На грипп за прошлую неделю приходится 81 случай. И случаи гриппа прирастают – это обычная ситуация в данный сезон», – отметила санитарный врач.

Для сравнения, на прошлой неделе было 38 случаев заражения.

Всего с начала эпидсезона 160 случаев гриппа среди жителей Татарстана.

В общей структуре ОРВИ грипп сейчас занимает 24%.

«За аналогичный период прошлого года у нас было зарегистрировано всего 7 случаев гриппа. Доля гриппа в этот период составляла всего 1%. В этом году грипп у нас пришел несколько раньше», – отметила Любовь Авдонина.