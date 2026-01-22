За неделю в Татарстане снизилось число заболевших гриппом

В Республике Татарстан сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. В то же время число лабораторно подтвержденных случаев гриппа снизилось. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

За неделю в республике зарегистрировано 12 760 случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 35,6%.

Доля положительных результатов на грипп снизилась до 65,8 % и составила 374 случая. Преобладает вирус гриппа А, также активно началось выделение гриппа В. Эта тенденция соответствует прогнозируемой динамике эпидемического процесса, отметили в ведомстве.

Заболеваемость COVID-19 ниже аналогичного периода предыдущего года на 43%.