За неделю в Татарстане резко подорожали огурцы

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За последнюю неделю июня в Татарстане сразу на 12% выросли цены на огурцы. Стоимость 1 килограмма с 94,6 рубля увеличилась до 106,3, сообщает Татарстанстат.

Кроме того, почти на 10% увеличилась стоимость картофеля — до 46,09 рубля, на 2,1% — помидоров — до 164,82 рубля. В пределах 2% изменились цены на яблоки, морковь, вермишель, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, сухие молочные смеси для детского питания, неразделанную мороженую рыбу.

В то же время ряд продовольственных товаров, наоборот, стали стоить дешевле. К примеру, бананы снизились в цене почти на 3 рубля — до 155,58 рубля, свекла — почти на 2 — до 66,6 рубля. Десяток куриных яиц стал стоить 105,3 рубля, а килограмм вареной колбасы — 438,81 рубля, что почти на 12 рублей ниже цены на 24 июня.