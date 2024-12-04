За неделю в Татарстане произошло шесть ЧП с бытовым газом, один человек погиб

За неделю в Татарстане произошло шесть ЧП с бытовым газом, в которых погиб один человек. Об этом сообщает Госжилинспекция Татарстана.

Трагический случай произошел в Альметьевске, где в доме №37 на улице Пушкина пострадала семья из четырех человек. В результате 30-летняя жительница квартиры и двое детей были госпитализированы. К сожалению, 70-летняя женщина скончалась.

По данным газовой службы, плановые обходы дома и осмотр вентканалов и дымоходов проходили в апреле и в августе текущего года. Однако в квартиру специалистов не пустили.

В Казани в доме №4 на улице Латышских Стрелков супруги заметили ухудшение своего состояния и вызвали медиков. Причина их недомогания оказалась связана с отсутствием тяги при закрытых окнах. Женщину отправили в больницу, тогда как муж от госпитализации отказался.

Еще одна семья столкнулась с аналогичными проблемами в Бугульме. Из квартиры №65 на улице Гоголя поступил звонок в службу 112 о том, что отсутствует тяга в дымоходе газовой колонки. Хозяин квартиры рассказал, что его шестилетней дочке внезапно стало плохо. Родители также почувствовали недомогание. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом легкой степени.

Специалисты аварийной бригады установили отсутствие тяги даже при открытых и закрытых форточках. Семья подтвердила, что у них были проблемы с газовым водонагревателем: он периодически отключался, и приходилось вручную включать его снова. В квартире установлены герметичные окна без приточных клапанов, а приточный клапан, который изначально был предусмотрен проектом, оказался заблокирован. Кроме того, вентиляционное отверстие было скрыто кухонной мебелью. Таким образом, жильцы сделали все, чтобы перекрыть доступ воздуха в квартире.

По данным МЧС по РТ, в 2024 году зарегистрировано 33 случая отравления угарным газом, пострадали 61 человек, включая 26 детей, два человека погибли.

Кроме того, в жилинспекцию поступило 328 материалов для возбуждения дел об административных правонарушениях. Основные причины нарушений: недопуск газовиков для техобслуживания, самовольная установка оборудования и отказ заключать договор.

Также сотрудниками инспекции составлено 117 протоколов, из которых по 71 делу вынесены постановления о штрафах на общую сумму 483 тыс. рублей. По 10 делам назначено предупреждение, три дела прекращены, 33 ожидают рассмотрения. 73 материала находятся в работе.