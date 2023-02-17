За неделю в Татарстане приставы взыскали более 13 млн рублей с должников по штрафам ГИБДД

За неделю судебные приставы в Татарстане взыскали с нарушителей правил дорожного движения штрафов на сумму более 13,3 млн рублей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФССП России по РТ.

Среди нарушителей были те, кто сел за руль нетрезвыми или в наркотическом опьянении. Судебные приставы предупреждали должников о необходимости погасить имеющуюся задолженность. Большинство прислушались и погасили долги, однако были и те, кто не спешил рассчитываться. Так во время рейда приставы арестовали имущество 10 должников, в том числе 6 транспортных средств.



