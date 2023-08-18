За неделю в Татарстане подорожали свинина, колбаса и мясо кур

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За прошедшую неделю — с 7 по 13 августа — в Татарстане выросли цены на мясо и другую продукцию. Об этом сообщает Татарстанстат.

Сильнее всего изменился ценник на свинину — +3,78%, или +10,66 рубля. На 14 августа килограмм мяса стоил 287,79 рубля. С 383,81 рубля до 393,7 подорожал килограмм вареной колбасы (+2,66%). Куры (кроме окорочков) выросли в цене на 4,46 рубля, или 2,46%, а литр подсолнечного масла — на 2,6 рубля, или 2,33%.

Более одного процента прибавили мясные консервы для детского питания, неразделанная мороженая рыба, пшено и вермишель.

Часть продуктов же, наоборот, подешевела. В основном это касается овощей и фруктов. Так, к примеру, стоимость моркови снизилась более чем на 13% — до 53,81 рубля, картофеля — на 12,77% — до 34,89, огурцов — на 12,05% — до 76,14 рубля.

Из мясной продукции незначительно подешевели сосиски и сардельки, из молочной — сливочное масло, маргарин, творог, сыры.