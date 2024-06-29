За неделю в Татарстане подорожали огурцы и чай и подешевели яйца

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За неделю в Татарстане более чем на 4 рубля подорожали огурцы — килограмм 24 июня стоил 94,64 рубля. Об этом сообщает Татарстанстат.

На 3,22%, или почти 2 рубля, увеличилась стоимость моркови — до 57,07 рубля, на 2,33% — свеклы — 68,53 рубля.

На 21,58 рубля, или 2,14%, за эти дни подорожал килограмм черного байхового чая, на почти 10 рублей, или 1,49%, — твердые, полутвердые и мягкие сыры. Стоимость сливочного масла поднялась на 1,51% — до 736,33 рубля за килограмм. Из мяса за этот период увеличилась в цене баранина — до 733,22 рубля за килограмм, +1,8%.

Однако ряд продовольственных товаров, наоборот, подешевели за предыдущую неделю. Это, к примеру, бананы — минус 1,95%, до 158,57 рубля, помидоры — минус 1,85%, до 161,4 рубля. Стоимость куриных яиц снизилась на 2,17%, до 107,53 рубля, подсолнечного масла — на 1,22%, до 115,91 рубля.