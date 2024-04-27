За неделю в Татарстане подорожали баранина и сосиски

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За неделю с 15 по 21 апреля в Татарстане подорожали баранина, сосиски, сардельки и колбасы. Об этом сообщается в статистике Татарстанстата.

Так, цены на баранину изменились на 1,25% — до 679,91 рубля, на сосиски и сардельки — на 1,17% — до 407 рубля за килограмм. Вареная колбаса подорожала на 1,23%, полукопченая — на 1,11% — до 432,66 и 574,99 рубля соответственно. Из мясной продукции за неделю незначительно подешевела курятина (кроме окорочков) — килограмм, по данным на 22 апреля, стоил 195,84 рубля.

Более чем на 1% также увеличилась стоимость хлеба и хлебобулочных изделий, шлифованного риса, картофеля и моркови. А столовая свекла за этот период прибавила к цене сразу 4,33%.

И наоборот, на 1,16% в республике подешевели овощные консервы для детского питания, на 2,38% — крупа гречневая-ядрица, на 1,51% — белокочанная капуста, на 1,32% — репчатый лук. Свежие огурцы стали дешевле на 5,64%, или почти на 9 рублей за килограмм. По данным на 22 апреля, их стоимость составляла 151,27 рубля за кг.