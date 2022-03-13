За неделю в Татарстане подорожали бананы, помидоры и морковь

В Татарстане за неделю с 25 февраля по 4 марта 2022 года подорожал ряд продуктов, включая бананы, помидоры и морковь. Об этом сообщает Татарстанстат.

Сильнее всего, на 6,27%, выросла в цене морковь — с 40,05 до 42,56 рубля за килограмм.

На втором месте среди самых подорожавших продуктов — помидоры, которые поднялись в цене на 4,74% (с 169,58 до 177,62 рубля за килограмм). На третьем — бананы, ставшие дороже на 4,52% (с 88,98 до 93 рублей).

Кроме того, поднялись цены на сахар-песок (на 3,15%) и на яблоки (на 3,27%), а также на капусту и свеклу (на 3,83%). Цена говядины увеличилась на 1,21%, масла сливочного — на 1,04%, а масла подсолнечного — на 0,74%. Яйца куриные (десять штук) подорожали на 0,72%.

Вместе с тем за неделю подешевели сосиски и сардельки — на 0,04%.