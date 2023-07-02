За неделю в Татарстане подорожал картофель и подешевели помидоры

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С 19 по 26 июня в Татарстане сразу на 12,74% подорожал картофель — до 38,55 рубля за килограмм, сообщает Татарстанстат.

Из овощей также повысились цены и на морковь — +6,9% и огурцы — +1,85%. В то же время стоимость помидоров снизилась на 3,33%, составив 107,01 рубля за килограмм, репчатый лук и капуста подешевели до 61,44 и 52,72 рубля соответственно (минус 3,14% и 2,84%).

Из других категорий продуктов подорожала курица — с 179,5 до 184,48 рубля за килограмм, или +2,97%. Чуть больше 1% к цене добавили фруктово-ягодные детские консервы, сосиски и сардельки, сухие молочные смеси и сахарный песок.

Менее чем на 1% выросла стоимость сыра, хлеба и ряда других продуктов.