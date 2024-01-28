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За неделю в Татарстане подешевели яйца и подорожали огурцы
За неделю с 15 по 21 января в Татарстане на 0,94% подешевели куриные яйца. Стоимость десятка снизилась с 130,01 до 128,77 рубля. В то же время в республике продолжают дорожать овощи — к примеру, цены на огурцы выросли почти на 10 рублей за кг — до 236,53 рубля, или на 4,47%, сообщает Татарстанстат.
Также из плодовоощной продукции подорожала капуста — +4,84%, до 29,51 рубля, в пределах 2% — бананы, помидоры, свекла, лук, картофель.
Из мясной продукции снизились цены на свинину, куриное мясо, сосиски и сардельки, полукопченую колбасу, неразделанную рыбу, а увеличились на говядину и вареную колбасу.
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