За неделю в Татарстане подешевели яйца и подорожали огурцы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За неделю с 15 по 21 января в Татарстане на 0,94% подешевели куриные яйца. Стоимость десятка снизилась с 130,01 до 128,77 рубля. В то же время в республике продолжают дорожать овощи — к примеру, цены на огурцы выросли почти на 10 рублей за кг — до 236,53 рубля, или на 4,47%, сообщает Татарстанстат.

Также из плодовоощной продукции подорожала капуста — +4,84%, до 29,51 рубля, в пределах 2% — бананы, помидоры, свекла, лук, картофель.

Из мясной продукции снизились цены на свинину, куриное мясо, сосиски и сардельки, полукопченую колбасу, неразделанную рыбу, а увеличились на говядину и вареную колбасу.