За неделю в Татарстане подешевели яблоки и консервы для детского питания

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За период с 10 по 16 октября в Татарстане снизились цены на яблоки, некоторые овощи и консервы для детского питания. Это следует из данных Татарстанстата.

Сильнее всего подешевели картофель, капуста и лук. В частности, картофель стал дешевле на 3,25%, или на 76 копеек (на 9 октября он стоил 23,42 рубля за один килограмм).

Свежая белокочанная капуста снизилась в цене на 2,52%, или на 66 копеек, а репчатый лук подешевел на 2,41%, или на 73 копейки. За неделю до этого они стоили 26,29 и 28,88 рубля за килограмм соответственно.

Яблоки упали в цене на 1,88%, или на 1 рубль 89 копеек (еще 9-го числа их можно было приобрести за 100,69 рубля за один килограмм). В свою очередь морковь стала дешевле на 1,35%, или на 32 копейки (неделю назад ее цена равнялась 31,15 рубля за килограмм).

Консервы для детского питания фруктово-ягодные упали в цене на 1,27%, или на 5,84 рубля, мясные — на 1,01%, или на 10,08 рубля, а овощные — на 0,49%, или на 5,29 рубля. Неделей ранее они стоили 1029,03, 470,83 и 648,67 рубля за килограмм соответственно.

При этом заметнее всего подорожали сухие молочные смеси для детского питания (на 2,84%, или на 30,4 рубля) и вареная колбаса (на 2,42%, или на 10,62 рубля). За неделю до этого они стоили 1065,22 и 418,15 рубля за килограмм соответственно.

Кроме того, выросли в цене куриные яйца (на 2,3%, или на 1,73 рубля) и пшеничный хлеб (на 2,08%, или на 1,62 рубля). Неделей ранее десяток куриных яиц стоил 77,16 рубля, а килограмм пшеничного хлеба или булочных изделий — 78,35 рубля.