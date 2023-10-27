За неделю в Татарстане подешевели огурцы, морковь и рис

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За период с 16 по 23 октября в Татарстане снизились цены на огурцы, некоторые другие овощи и рис. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, огурцы стали дешевле на 2,5%, или на 2 рубля 36 копеек (на 16 октября они стоили 91,96 рубля за один килограмм).

Свежая белокочанная капуста и морковь упали в цене на 3,4% (85 копеек) и 1,83% (54 копейки). Неделей ранее эти овощи стоили 25,63 и 30,73 рубля.

Картофель стал дешевле на 2,74%, или на 62 копейки. Прежде его стоимость равнялась 22,66 рубля. Шлифованный рис подешевел на 1,11%, или на один рубль 16 копеек. За неделю до этого он стоил 100,46 рубля.

Ощутимее всего подорожали помидоры — на 5,04%, или на 6 рублей 15 копеек. За неделю до этого они стоили 130,48 рубля. Также заметно выросли в цене куриные яйца — на 3,42%, или на 2 рубля 64 копейки. Неделей ранее десяток куриных яиц можно было купить за 78,89 рубля.