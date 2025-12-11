За неделю в Татарстане почти вдвое выросло число заболевших гриппом

За первую неделю декабря в Татарстане число заболевших гриппом выросло почти вдвое. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 14 304 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидемического порога на 16,3%. В структуре заболеваемости доля гриппа составляет 69,9% – 696 случаев. Доминирует грипп А (H3N2).

Напомним, за последнюю неделю ноября гриппом заболели 363 татарстанца.

Также за неделю зарегистрировано 240 случаев COVID-19, заболеваемость ниже аналогичного периода прошлого года в 3,6 раза.

«Завершена прививочная кампания, привито свыше двух миллионов человек, или 51,8% населения республики. В республике проводится полный комплекс профилактических мероприятий», – отметили в Роспотребнадзоре по РТ.