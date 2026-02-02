За неделю в Татарстане на 13% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
За последнюю неделю января в Татарстане заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 13%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«На сегодня ситуация стабильная, управляемая и в целом благополучная. За прошедшую неделю зарегистрировано 12 759 случаев ОРВИ и гриппа. Это выше уровня прошлой недели, но ненамного – на 13%», – отметила спикер.
Заболеваемость ниже эпидемического порога на 38%. Прирост случаев ОРВИ зафиксирован среди детей до 14 лет.