За неделю в Татарстане на 13% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

За последнюю неделю января в Татарстане заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 13%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня ситуация стабильная, управляемая и в целом благополучная. За прошедшую неделю зарегистрировано 12 759 случаев ОРВИ и гриппа. Это выше уровня прошлой недели, но ненамного – на 13%», – отметила спикер.

Заболеваемость ниже эпидемического порога на 38%. Прирост случаев ОРВИ зафиксирован среди детей до 14 лет.