За неделю в Татарстане 10 человек отравились алкоголем

За период с 23 по 29 августа в Татарстане зарегистрировано 10 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Всего за этот период в республике зафиксировано 73 случая острых химических отравлений. В структуре случайных отравлений 50% составляют случаи ошибочного приема, 28% – пищевые отравления немикробной этиологии, 19% – отравления с целью опьянения и 3% – прочие отравления.

По данным ведомства, из общего числа острых отравлений 60% приходятся на мужчин, а 40% – на женщин. Отравления среди детей составляют 16% случаев. Отравления среди подростков составляют 5%.