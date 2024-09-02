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За неделю в Татарстане 10 человек отравились алкоголем
За период с 23 по 29 августа в Татарстане зарегистрировано 10 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.
Всего за этот период в республике зафиксировано 73 случая острых химических отравлений. В структуре случайных отравлений 50% составляют случаи ошибочного приема, 28% – пищевые отравления немикробной этиологии, 19% – отравления с целью опьянения и 3% – прочие отравления.
По данным ведомства, из общего числа острых отравлений 60% приходятся на мужчин, а 40% – на женщин. Отравления среди детей составляют 16% случаев. Отравления среди подростков составляют 5%.
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