За неделю в скорую помощь нижнекамской ЦРМБ обращались 1 188 раз

В течение прошлой недели в нижнекамскую ЦРМБ были госпитализированы с инфарктом 13 пациентов, 16 — с инсультом, а также 15 человек пострадали в ДТП, сообщает телеканал «НТР».

С ожогами за помощью к врачам обратились 4 человека, а с жалобами на симптомы респираторных заболеваний — 99 пациентов. Различные травмы в быту и на улице получили 119 человек, и еще один — перегревание.

Всего за неделю бригады скорой помощи доставили в больницу 475 пациентов, из которых 207 человек были направлены на госпитализацию, а остальным медицинскую помощь оказали в приёмном покое.