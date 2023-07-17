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За неделю в скорую помощь нижнекамской ЦРМБ обращались 1 188 раз
В течение прошлой недели в нижнекамскую ЦРМБ были госпитализированы с инфарктом 13 пациентов, 16 — с инсультом, а также 15 человек пострадали в ДТП, сообщает телеканал «НТР».
С ожогами за помощью к врачам обратились 4 человека, а с жалобами на симптомы респираторных заболеваний — 99 пациентов. Различные травмы в быту и на улице получили 119 человек, и еще один — перегревание.
Всего за неделю бригады скорой помощи доставили в больницу 475 пациентов, из которых 207 человек были направлены на госпитализацию, а остальным медицинскую помощь оказали в приёмном покое.
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