За неделю в РТ произошло пять инцидентов с бытовым газом, два человека в больнице

За неделю в Татарстане зафиксировано пять инцидентов с бытовым газом, двое пострадавших госпитализированы. Все случаи произошли в многоквартирных домах Казани и Альметьевска, сообщает ГЖИ РТ.

В Альметьевске из дома №41А по ул. М. Джалиля увезли в больницу супружескую пару. Причина — отсутствие тяги при включенном вентиляторе в ванной комнате. Жильцам рекомендовали установить приточные клапаны.

В Казани на улицах Карбышева, Чехова и Чкалова были проведены работы по устранению проблем с герметичностью газопроводов. Кроме того, в доме на улице Годовикова газ был временно отключен по запросу управляющей компании Авиастроительного района для проведения проверки состояния дымохода и системы вентиляции. После завершения всех необходимых обследований подача газа была возобновлена.

По данным Госжилинспекции РТ, с начала года 76 жителей отказались пускать газовиков для проверок, 7 самовольно заменяли оборудование, а один уклонился от заключения договора на техобслуживание. Пренебрежение правилами безопасности привело к штрафам на общую сумму 359 тыс. рублей.