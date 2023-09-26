За неделю в России заболеваемость ковидом выросла на 22,3%

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,3%, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

С 18 по 24 сентября 2023 года в России госпитализированы 2328 человек, что на 18% больше по сравнению с предыдущей неделей. Подтверждено 24 летальных исхода.

По данным штаба, выздоровели 10327 человек – это на 41,9% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах выше, чем средний показатель по стране.

В Республике Татарстан за неделю выявлено 109 случаев заболевания COVID-19, 81 – госпитализированы.