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За неделю в России заболеваемость ковидом выросла на 22,3%
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,3%, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
С 18 по 24 сентября 2023 года в России госпитализированы 2328 человек, что на 18% больше по сравнению с предыдущей неделей. Подтверждено 24 летальных исхода.
По данным штаба, выздоровели 10327 человек – это на 41,9% больше по сравнению с предыдущей неделей.
Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах выше, чем средний показатель по стране.
В Республике Татарстан за неделю выявлено 109 случаев заболевания COVID-19, 81 – госпитализированы.
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