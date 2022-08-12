За неделю в РКБ поступили трое казанцев с травмами после катания на электросамокатах

Троих жителей Казани с начала недели доставили в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы Татарстана с травмами после катания на электросамокатах, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе клиники.

«22-летнюю девушку госпитализировали с закрытым переломом локтя со смещением, 28-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Третьей девушке госпитализация не потребовалась, она отделалась ушибами», – объяснили в клинике.

В настоящее время госпитализированным пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.