За неделю в пяти моногородах Татарстана сократилось число безработных

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 764 человека — до 13 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения, соответствует 60 тыс. вакансий. За неделю работодатели предложили 3 336 новых вакантных рабочих мест», — сказано в сообщении.

За неделю количество безработных уменьшилось в пяти моногородах Татарстана: Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске и Чистополе. Увеличение числа людей, официально зарегистрированных в службах занятости населения в качестве безработных, отмечается в Нижнекамске и Камских Полянах.