news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 8 ноября 2024 14:35

За неделю в плен сдались 47 украинских военных

Скопировать ссылку

За эту неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военных, как сообщили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.

«Татар-информ» рассказывал, что российские военнослужащие освободили населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100