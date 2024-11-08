За неделю в плен сдались 47 украинских военных

За эту неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военных, как сообщили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.

«Татар-информ» рассказывал, что российские военнослужащие освободили населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике.