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За неделю в плен сдались 47 украинских военных
За эту неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военных, как сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.
«Татар-информ» рассказывал, что российские военнослужащие освободили населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике.
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