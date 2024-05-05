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За неделю в Осиново выявлено 19 превышений ПДК по сероводороду
С 27 апреля по 3 мая в Казани зарегистрировано 21 превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ. Почти все случаи выявлены в Осиново, сообщает Минэкологии Татарстана.
Так, на автоматической станции контроля-1 отмечено 19 превышений ПДК по сероводороду. Еще два были обнаружены на проспекте Ильгама Шакирова.
Как рассказали в министерстве, к мониторингу качества воздуха в Татарстане подключены 17 станций. С начала года проведено почти 1,5 млн измерений, из которых свыше 464 тысяч — в Казани. В столице работают пять АСКЗА.
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