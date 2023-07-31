За неделю в Нижнекамске родились 60 детей

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За прошедшую неделю в Нижнекамском перинатальном центре родились 60 детей. Родители 11 из них прибыли в район из других населенных пунктов, сообщает «НТР-24» со ссылкой на детскую городскую больницу.

Сейчас на учете в женской консультации Нижнекамска стоят 1,2 тыс. женщин. 21 ребенок и 15 мам находятся в отделении патологии новорожденных и недоношенных.

Как отметили в перинатальном центре, за прошедшие семь дней в приемный покой поступило 91 обращение. В детскую горбольницу — 336, в травмпункт — 384.

За это время зарегистрировано 496 детей с ОРВИ, на стационарном лечении находятся 257 пациентов.