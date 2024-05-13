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Новости Татарстана и Казани
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За неделю в казанских трамваях и троллейбусах поймано 135 зайцев
С 6 по 12 мая в троллейбусах и трамваях Казани выявлено 135 безбилетных пассажиров. Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился «Метроэлектротранс».
Выявлением «зайцев» занимаются сотрудники контрольно-ревизионного отдела МУП. Они работают в том числе и в общественном транспорте, который оборудован бескондукторной системой оплаты.
Только за прошедшие семь дней специалисты организовали 687 проверок.
«Прикладывайте проездной, даже если он безлимитный или социальный, при входе в транспорт и обязательно дождитесь галочки. Благодарим добросовестных пассажиров», — призывает «Метроэлектротранс».
Оплатить проезд необходимо в течение одной остановки.
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