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Общество 13 мая 2024 11:12

За неделю в казанских трамваях и троллейбусах поймано 135 зайцев

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С 6 по 12 мая в троллейбусах и трамваях Казани выявлено 135 безбилетных пассажиров. Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился «Метроэлектротранс».

Выявлением «зайцев» занимаются сотрудники контрольно-ревизионного отдела МУП. Они работают в том числе и в общественном транспорте, который оборудован бескондукторной системой оплаты.

Только за прошедшие семь дней специалисты организовали 687 проверок.

«Прикладывайте проездной, даже если он безлимитный или социальный, при входе в транспорт и обязательно дождитесь галочки. Благодарим добросовестных пассажиров», — призывает «Метроэлектротранс».

Оплатить проезд необходимо в течение одной остановки.

#Метроэлектротранс #безбилетники
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