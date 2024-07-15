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За неделю в Казани семь человек обратились в скорую из-за солнечных ударов
За прошедшую неделю в Казани к врачам обратились семь человек из-за солнечных ударов. Об этом сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи столицы Татарстана.
Общее количество звонков на станцию казанской скорой помощи за этот период превысило 13 тысяч. Из них 7 вызовов были связаны с солнечными ударами, а 56 – на места ДТП.
Отмечается, что более тысячи раз за неделю детям понадобилась медицинская помощь. Также 97 вызовов были из-за инсультов, а еще 28 — из-за инфарктов.
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