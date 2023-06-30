За неделю в Казани автоинспекторы поймали 270 водителей, не пропустивших пешеходов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За неделю в Казани автоинспекторы поймали более 270 водителей, не пропустивших пешеходов.

С 19 по 28 июня в Казани Госавтоинспекция провела масштабный рейд «Пешеход». Пристальное внимание уделялось водителям, которые не уступают дорогу пешеходам, а также пешеходам, которые грубо нарушают ПДД, сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани.

«Всего автоинспекторы выявили более 6500 нарушений. Из них 1700 были допущены пешеходами», - пояснили в ГИБДД города.

Кроме того, поймали 272 водителя, которые не уступили дорогу пешеходам.

«Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности! Помните, что игнорирование правил дорожного движения может привести к серьезным последствиям», - прокомментировал начальник отделения дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани капитан полиции Рафаэль Абдряхимов.