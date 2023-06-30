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За неделю в Казани автоинспекторы поймали 270 водителей, не пропустивших пешеходов
За неделю в Казани автоинспекторы поймали более 270 водителей, не пропустивших пешеходов.
С 19 по 28 июня в Казани Госавтоинспекция провела масштабный рейд «Пешеход». Пристальное внимание уделялось водителям, которые не уступают дорогу пешеходам, а также пешеходам, которые грубо нарушают ПДД, сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани.
«Всего автоинспекторы выявили более 6500 нарушений. Из них 1700 были допущены пешеходами», - пояснили в ГИБДД города.
Кроме того, поймали 272 водителя, которые не уступили дорогу пешеходам.
«Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности! Помните, что игнорирование правил дорожного движения может привести к серьезным последствиям», - прокомментировал начальник отделения дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани капитан полиции Рафаэль Абдряхимов.
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